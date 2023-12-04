БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо в кратчайшие сроки согласовать финансирование Украины на следующий год, заявила представитель европейской комиссии Ана Писонеро. Медведчук назвал Украину самой бедной страной Европы

Вопрос согласования увеличения бюджета ЕС на 2024 — 2027 годы, включающий предоставление Киеву 50 миллиардов евро, на данный момент заблокирован. Без принятия решения Украина останется без поддержки.

"Мы повторяем наш призыв к Совету Евросоюза — как можно скорее принять решение по фонду, чтобы мы с 2024 года смогли продолжить оказывать значительную помощь Украине", — сказала Писонеро.

Так она ответила на вопрос, предусмотрено ли регулярное финансирование Киева на 2024 год по примеру текущего.

В 2023 году ЕС каждый месяц перечисляет Украине 1,5 миллиарда евро.