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2023
https://1prime.ru/finance/20231204/842451150.html
В Еврокомиссии призвали скорее согласовать финансирование для Украины
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Евросоюзу необходимо в кратчайшие сроки согласовать финансирование Украины на следующий год, заявила представитель европейской комиссии Ана Писонеро. Вопрос согласования... ПРАЙМ, 04.12.2023
финансы, новости, украина, ек, финансирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо в кратчайшие сроки согласовать финансирование Украины на следующий год, заявила представитель европейской комиссии Ана Писонеро.
Вопрос согласования увеличения бюджета ЕС на 2024 — 2027 годы, включающий предоставление Киеву 50 миллиардов евро, на данный момент заблокирован. Без принятия решения Украина останется без поддержки.
"Мы повторяем наш призыв к Совету Евросоюза — как можно скорее принять решение по фонду, чтобы мы с 2024 года смогли продолжить оказывать значительную помощь Украине", — сказала Писонеро.
Так она ответила на вопрос, предусмотрено ли регулярное финансирование Киева на 2024 год по примеру текущего.
В 2023 году ЕС каждый месяц перечисляет Украине 1,5 миллиарда евро.