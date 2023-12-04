БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может конфисковать часть из замороженных на территории стран Евросоюза 28 миллиардов евро частных российских активов, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Еврокомиссия утвердила предложение о запрете продавать алмазы из России

Еврокомиссия, Европарламент и Совет Евросоюза разрабатывают механизм, при помощи которого будет возможно конфисковать частные российские активы, замороженные на территории союза, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление — обход санкций. Однако, прежде всего необходимо признать обход санкций уголовным преступлением в Евросоюзе.

"При этом из 28 миллиардов, которые удалось заморозить в ЕС, возможно будет организовать конфискацию части на основании судебных решений по уголовным преступлениям", — сообщил Рейндерс.

Ранее Еврокомиссия анонсировала разработку официального предложение по использованию средств от иммобилизации российских активов для поддержки Украины. Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках для евро, связанных с использованием российских активов для финансирования Украины.

Российские власти назвали замораживание активов в Европе воровством и предупредили о возможных нарушениях международного права.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.