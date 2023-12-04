МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Ресурсоснабжающие компании смогут воспользоваться механизмом возмещения затрат за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были направлены на строительство инженерных сетей, сообщила Федеральная антимонопольная служба России со ссылкой на соответствующее принятое постановление правительства, разработчиком которого выступила служба. Центробанк с января возобновит валютные операции, связанные с ФНБ

"Документ предусматривает формирование механизма поддержки коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния и других заемных средств", — поясняется в сообщении.

Как отмечают в ФАС, ресурсоснабжающая компания по заявке застройщика может построить с привлечением средств сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению. Постановление также вводит положение о комплексной заявке в сфере водоснабжения.

"Это позволит организациям сразу строить сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов, что в итоге распределит нагрузку на всех участников процесса", — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Принятое постановление должно ускорить инвестиционно-строительный цикл за счет развития градостроительного потенциала, что также должно помочь реализации национальной цели по наращиванию годовых объемов ввода жилья, полагают в ведомстве.