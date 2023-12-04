МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ считает необходимым определиться с одной мерой господдержки автопроизводителям с точки зрения утильсбора: авансировать его платеж или вводить отсрочку уплаты на декабрь, реализовывать обе меры возможности нет, сообщил замглавы министерства Алексей Сазанов. Автопром восстановился и показывает хороший рост, заявил Мантуров

"В части утильсбора — сразу могли отменить, что и авансирование, и предоставление отсрочки — эти две меры взаимоисключающие. Надо либо авансировать, либо давать отсрочку. Иначе с двух сторон у нас сил не хватит поддержать. Поэтому будем искать сбалансированное решение, которое учитывает и интересы бюджета, и интересы отрасли", — сказал он, комментируя предложение главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова по авансированию и отсрочке утильсбора для автопроизводителей, выступая на заседании в Совфеде.

С предложением о переносе уплаты утильсбора за IV квартал 2023 года и I-III квартал 2024 года на декабрь 2024 года в ходе парламентских слушаний в конце ноября выступили, в частности, "АвтоВАЗ", "Камаз" и "Москвич". Минпромторг РФ предложение поддержал. Мера по отсрочке уплаты утильсбора действовала и в этом году (до декабря за IV квартал 2022 года и I-III кварталы 2023 года). По данным источников издания "Коммерсант", также авансом выплачивались промышленные субсидии.

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.