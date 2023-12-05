МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщил РИА Новости источник. Спрос на iPhone 15 в России в октябре упал почти вполовину

"С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы", — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

РИА Новости направило запрос в Банк России.

Согласно годовому отчету ЦБ за 2022 год, среднее количество его служащих в прошлом году составило 44 568 человек.

В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Также Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов и Минтранса РФ.