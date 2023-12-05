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2023
https://1prime.ru/finance/20231205/842458563.html
ЦБ запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях
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ЦБ РФ с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщил РИА Новости источник. "С 25... ПРАЙМ, 05.12.2023
финансы, новости, apple, цб, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях и исключает их закупку для своих нужд, сообщил РИА Новости источник.
"С 25 декабря работникам нельзя использовать мобильные устройства Apple в служебной деятельности. Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы", — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
РИА Новости направило запрос в Банк России.
Согласно годовому отчету ЦБ за 2022 год, среднее количество его служащих в прошлом году составило 44 568 человек.
В ряде госорганизаций и ведомств РФ уже были введены запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Также Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple для доступа к рабочим приложениям и переписке. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов и Минтранса РФ.