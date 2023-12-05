МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" запустит сервис по получению счетов в электронном виде, который упростит взаимодействие между поставщиком услуг и покупателем, рассказала лидер направления поддержки перспективных проектов департамента стратегии и развития бизнеса Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Наталья Святик. Поликлиники обяжут перейти на электронные медкарты, заявил Мурашко

"Мы поняли, что можем предложить решение для упрощения информационного обмена взаимодействия между поставщиком услуг и плательщиком. Это наш новый сервис "Запрос о платеже". Это сервис выставления электронных счетов для упрощения взаимодействия между поставщиком и плательщиком и информирования об оплате этого счета", — сказала она на технологической конференции НСПК.

Среди преимуществ нового сервиса в презентации Святик была указана возможность получения покупателем всех счетов в одном месте и в электронном виде.

Святик добавила, что до конца июля следующего года сервис будет бесплатным для банков.