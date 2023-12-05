МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" запустит сервис по получению счетов в электронном виде, который упростит взаимодействие между поставщиком услуг и покупателем, рассказала лидер направления поддержки перспективных проектов департамента стратегии и развития бизнеса Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Наталья Святик.

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"Мы поняли, что можем предложить решение для упрощения информационного обмена взаимодействия между поставщиком услуг и плательщиком. Это наш новый сервис "Запрос о платеже". Это сервис выставления электронных счетов для упрощения взаимодействия между поставщиком и плательщиком и информирования об оплате этого счета", — сказала она на технологической конференции НСПК.

Среди преимуществ нового сервиса в презентации Святик была указана возможность получения покупателем всех счетов в одном месте и в электронном виде.

Святик добавила, что до конца июля следующего года сервис будет бесплатным для банков.