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"Мир" запустит сервис по получению счетов в электронном виде
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Платежная система "Мир" запустит сервис по получению счетов в электронном виде, который упростит взаимодействие между поставщиком услуг и покупателем, рассказала лидер направления... ПРАЙМ, 05.12.2023
финансы, новости, система платежей "мир", счета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" запустит сервис по получению счетов в электронном виде, который упростит взаимодействие между поставщиком услуг и покупателем, рассказала лидер направления поддержки перспективных проектов департамента стратегии и развития бизнеса Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Наталья Святик.
"Мы поняли, что можем предложить решение для упрощения информационного обмена взаимодействия между поставщиком услуг и плательщиком. Это наш новый сервис "Запрос о платеже". Это сервис выставления электронных счетов для упрощения взаимодействия между поставщиком и плательщиком и информирования об оплате этого счета", — сказала она на технологической конференции НСПК.
Среди преимуществ нового сервиса в презентации Святик была указана возможность получения покупателем всех счетов в одном месте и в электронном виде.
Святик добавила, что до конца июля следующего года сервис будет бесплатным для банков.