ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Конгресс США не утвердил ни одного пакета помощи Киеву после избрания нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, пишет агентство РИА Новости. Украина рискует не получить 54 миллиарда долларов от Евросоюза

По данным издательства, дата рассмотрения законопроекта о финансировании Украины до сих пор не утверждена.

Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов помощи для Израиля и Украины, но не получил поддержки в Конгрессе. Тем не менее, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о следующем пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но необходимо отметить, что этот пакет является частью ранее одобренных средств.

"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие", — отметил в рамках брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В издании подчеркнули, что переговоры между демократами и республиканцами о дополнительной поддержке Украины и Израиля сорвались из-за разногласий по иммиграционным законам. Если конгресс не сможет договориться о помощи Украине сейчас, он будет вынужден вернуться к этому вопросу после рождественских каникул. Палата представителей США вернется к работе 9 января, а сенат — 8 января.