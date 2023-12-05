Конгресс США с 25 октября не утвердил ни одного пакета финансовой помощи Украине
ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Конгресс США не утвердил ни одного пакета помощи Киеву после избрания нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, пишет агентство РИА Новости.
По данным издательства, дата рассмотрения законопроекта о финансировании Украины до сих пор не утверждена.
Ранее президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов помощи для Израиля и Украины, но не получил поддержки в Конгрессе. Тем не менее, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о следующем пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но необходимо отметить, что этот пакет является частью ранее одобренных средств.
"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие", — отметил в рамках брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В издании подчеркнули, что переговоры между демократами и республиканцами о дополнительной поддержке Украины и Израиля сорвались из-за разногласий по иммиграционным законам. Если конгресс не сможет договориться о помощи Украине сейчас, он будет вынужден вернуться к этому вопросу после рождественских каникул. Палата представителей США вернется к работе 9 января, а сенат — 8 января.
https://1prime.ru/finance/20231205/842461257.html