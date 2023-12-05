МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через "Госуслуги", к ним относятся в том числе и налоговые платежи, рассказал лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК (Национальной системы платежных карт) Сергей Панин. "Мир" запустит сервис по получению счетов в электронном виде

"Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям, что мы, собственно, и предусмотрели", — сказал он на технологической конференции НСПК.

К таким платежам относятся, например, налоговые. Для этого платежная система "Мир" ввела новый учетный код для платежей, совершаемых на портале "Госуслуги".

По платежам с этим кодом не будут браться комиссии с банков, а также обнулятся те комиссии, которые платили друг другу банки.