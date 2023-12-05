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2023
https://1prime.ru/finance/20231205/842462538.html
"Мир" обнулит комиссии для платежей на казначейские счета через "Госуслуги"
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Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через "Госуслуги", к ним относятся в том числе и налоговые платежи, рассказал... ПРАЙМ, 05.12.2023
банки, финансы, новости, россия, платежная система мир, госуслуги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через "Госуслуги", к ним относятся в том числе и налоговые платежи, рассказал лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК (Национальной системы платежных карт) Сергей Панин.
"Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям, что мы, собственно, и предусмотрели", — сказал он на технологической конференции НСПК.
К таким платежам относятся, например, налоговые. Для этого платежная система "Мир" ввела новый учетный код для платежей, совершаемых на портале "Госуслуги".
По платежам с этим кодом не будут браться комиссии с банков, а также обнулятся те комиссии, которые платили друг другу банки.