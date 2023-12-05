МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Социальный вклад, законопроект о введении которого в России находится на рассмотрении в Госдуме, поможет защитить от инфляции накопления самых незащищенных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В Госдуме предложили изменить правила налогообложения вкладов россиян

Ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета.

"Социальный счет и социальный вклад — это минимальный гарантированный продукт, который поможет защитить от инфляции накопления самых незащищенных граждан", — отметили в ЦБ.

Согласно законопроекту, максимальный размер социального вклада – 50 тысяч рублей, он может быть открыт только в рублях. Процентная ставка по договору будет равна ключевой ставке плюс один процентный пункт. Также предполагается начисление процентов на остаток средств на социальном счете.

Планируется, что договор на открытие социального вклада будет заключаться на один год. Если за год статус вкладчика как получателя социальной поддержки не изменится, договор можно будет продлить на такой же срок.

Банк будет не вправе отказаться от заключения договора социального банковского вклада с гражданином – получателем мер социальной поддержки.

Один человек сможет открыть только один социальный банковский счет или вклад. Подать заявление на открытие социального счета и вклада можно будет через "Госуслуги". "Таким образом банк получит подтвержденную информацию о праве гражданина на получение социальной поддержки и соответственно на пользование новым финансовым инструментом", — пояснили в регуляторе.