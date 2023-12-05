МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое увеличит минимальный размер пенсии и проиндексирует социальные выплаты с 1 января следующего года, а также повысит размер единовременных выплат к праздничным и памятным датам, заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024-2026 годы

"С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц", — сказано в документе.

Добавляется, что постановление предполагает проведение индексации социальных выплат москвичам. Отмечается, что размер выплат также повысят для многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, студенческим семьям, сиротам, детям без попечения родителей.

Кроме того, надбавку получат ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, реабилитированные граждане, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, их вдовы и родители.

Как добавили в пресс-службе, в 2024 году москвичи получат выплаты к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее в октябре Собянин подписал постановление об единовременных выплатах по случаю 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Денежные средства должны получить инвалиды, участники Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы.