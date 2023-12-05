МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россияне смогут проводить C2G платежи, то есть, расчеты с государством, например, оплачивать налоги, через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью платежной ссылки, следует из презентации менеджера технологических проектов НСПК Никиты Чухачева. В России запустили переводы через СБП в пять стран

По его словам, Национальная система платежных карт (НСПК), то есть операционный платежный и клиринговый центр СБП, Казначейство России и ЦБ РФ работают над запуском C2G, взимать с банков плату за проведение таких операций не планируется и пока сценарий с платежными ссылками для расчетов физлиц с государством не будет обязательным для банков-участников СБП.

"Никто операции C2G не тарифицирует, ни мы, ни Банк России. Проведение C2G платежей будет обязательным, речь идет о базовых сценариях оплаты, а сценарий оплаты по платежной ссылке пока не обязательный", — сказал он, выступая на технологической конференции НСПК.