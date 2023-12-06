МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сотрудник управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов рассказал о результатах использования "Прозрачного блокчейна" в ходе 39-й пленарном недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Китае, сообщает ведомство. Росфинмониторинг предостерег россиян от участия в теневых схемах

Как уточняют в ведомстве, среди участников мероприятия были главы делегаций и эксперты государств – членов и наблюдателей ЕАГ, представители международных организаций, Совета Федерации, Банка России, а также зарубежных регуляторов и частного сектора. Делегаты от стран-участниц семинара представили доклады на темы организации надзорной деятельности за цифровыми валютами, регулирования рынков финансовых технологий, применения искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию доходов, сообщает российская финразведка.

"Страны обменялись практиками по мониторингу криптовалют, борьбе с их применением в преступных целях. Российский опыт в данной сфере представил сотрудник Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов. Он рассказал о результатах использования "Прозрачного блокчейна", привел примеры раскрытых с помощью сервиса преступлений", — добавляется в сообщении.

"Появление значительного числа виртуальных активов стало не только благом для мирового сообщества, но и породило новые вызовы для национальных финансовых и правоохранительных систем. Криптовалюта активно используется преступниками. Важнейшую роль в противодействии противоправному использованию финансовых технологий и виртуальных валют играют принимаемые меры на национальном уровне и на уровне взаимодействия партнеров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ", — передаются также в сообщении слова главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Как сообщает ведомство, участники семинара пришли к выводу о необходимости дальнейшего системного межведомственного и межгосударственного взаимодействия, проведения подобных семинаров на постоянной основе с целью обмена опытом и выработки совместных мер реагирования на актуальные угрозы.

В конце ноября Чиханчин рассказывал, что Росфинмониторинг видит двукратный рост "подозрительных" операций с криптовалютой в текущем году, но благодаря программному продукту "Прозрачный блокчейн" есть возможность "расследования проводить по этим делам с криптовалютой".