2023-12-06T11:59:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231206/842472782.html
Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ по итогам 2025 года
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Сбербанк ждет, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года составит восемь процентов, а целевой уровень по инфляции в четыре процента будет достигнут к 2025 году, заявил... ПРАЙМ, 06.12.2023
финансы, новости, ставка банка россии, сбербанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ждет, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года составит восемь процентов, а целевой уровень по инфляции в четыре процента будет достигнут к 2025 году, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.
"В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно. При этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня Банка России в 4% к 2025 году. Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка. На 2025 год мы таргетируем 8%", — сказал он на Дне инвестора "Сбера".
Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Следующее заседание по ставке состоится 15 декабря.