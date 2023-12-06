МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ждет, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года составит восемь процентов, а целевой уровень по инфляции в четыре процента будет достигнут к 2025 году, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. "АвтоВАЗ" запустил компенсацию ставки по кредитам на покупку Vesta

"В целом на следующие три года мы ставим довольно аккуратный прогноз по динамике ВВП. Предполагаем, что рост будет составлять 1,2% ежегодно. При этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня Банка России в 4% к 2025 году. Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка. На 2025 год мы таргетируем 8%", — сказал он на Дне инвестора "Сбера".

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Следующее заседание по ставке состоится 15 декабря.