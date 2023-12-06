МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" начал оформлять банковские карты для иностранцев, причем для ее получения можно пройти онлайн регистрацию еще до приезда в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Платежная система "Мир" запустила прием карт на Кубе

"Иностранные туристы могут получить бесплатную карту в аэропорту "Шереметьево". Такую услугу предоставляет финтех-компания "ЮMoney". Карта выдается и обслуживается бесплатно, получить ее можно прямо в зоне прилета в аэропорту "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Там уточняется, что сотрудники компании предложат иностранным туристам открыть кошелёк — пройти бесплатную онлайн-регистрацию на сайте или в приложении "ЮMoney". После этого новый пользователь сможет бесплатно получить банковскую карту платежной системы "Мир", активировать её и начать платить.

При этом, чтобы ускорить этот процесс, иностранные туристы могут пройти онлайн-регистрацию на сайте или в приложении "ЮMoney" еще до приезда в Россию, пояснили в компании. "Для этого нужно скачать приложение "ЮMoney" (для Android), зарегистрироваться, выпустить виртуальную карту и пройти онлайн-идентификацию. По прилету в Россию в аэропорту туристу останется только получить физическую карту", — добавили в пресс-службе.

Пополнить карту рублями без комиссии можно в банкоматах Сбербанка, которые расположены в аэропорту. За один раз получится внести до 15 тысяч рублей, а в сутки — до 600 тысяч рублей.

Кошелек "ЮMoney" — сервис для оплаты покупок онлайн и офлайн со своей программой лояльности. Входит в экосистему Сбербанка.