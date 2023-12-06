МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Санкционная политика Соединенных Штатов и Евросоюза спровоцировала рост расчетов в китайских юанях по всему миру, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. Дерипаска раскрыл, почему экономика Великобритании "трещит по швам"

"Количество транзакций в мире, совершенных в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики. Похоже, что объемы сделок, оплаченных в китайских юанях, через четыре года превзойдут объем операций в евро. И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением", — сообщил бизнесмен в своем Telegram-канале.

Ранее издание Financial Times опубликовало колонку, где отмечался рост востребованности юаня в международных расчетах. По данным издания, Китай намерен снижать зависимость от доллара и других валют стран G7 на фоне роста напряженности в отношениях с США из-за Тайваня и западных санкций против России.

Согласно данным международной платежной системы SWIFT, доля юаня в торговых расчетах достигла исторического максимума в 5,8 процента в сентябре и стала второй основной валютой в мировой торговле. Однако в октябре доля юаня снизилась до 5,12 процента и опустилась на третью позицию после доллара и евро.