2023-12-06T13:42:55+03:00
2023-12-06T13:42:55+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231206/842474980.html
Дерипаска рассказал о последствиях санкций США и Евросоюза
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Санкционная политика Соединенных Штатов и Евросоюза спровоцировала рост расчетов в китайских юанях по всему миру, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска... ПРАЙМ, 06.12.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, сша, ес, юани
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Санкционная политика Соединенных Штатов и Евросоюза спровоцировала рост расчетов в китайских юанях по всему миру, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска.
"Количество транзакций в мире, совершенных в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики. Похоже, что объемы сделок, оплаченных в китайских юанях, через четыре года превзойдут объем операций в евро. И на этом санкции можно будет считать законченным упражнением", — сообщил бизнесмен в своем Telegram-канале.
Ранее издание Financial Times опубликовало колонку, где отмечался рост востребованности юаня в международных расчетах. По данным издания, Китай намерен снижать зависимость от доллара и других валют стран G7 на фоне роста напряженности в отношениях с США из-за Тайваня и западных санкций против России.
Согласно данным международной платежной системы SWIFT, доля юаня в торговых расчетах достигла исторического максимума в 5,8 процента в сентябре и стала второй основной валютой в мировой торговле. Однако в октябре доля юаня снизилась до 5,12 процента и опустилась на третью позицию после доллара и евро.