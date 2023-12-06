МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об увеличении вдвое предельной величины доходов самозанятых граждан, внесенный группой депутатов от ЛДПР, а также сенатором Еленой Афанасьевой. СМИ сообщили о падении доходов оружейных компаний в 2022 году

Документ был направлен на расширение круга лиц, которые вправе применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД). В этих целях предельную величину доходов, учитываемых при определении налоговой базы для такого налога, предлагалось повысить до 4,8 миллиона рублей в год с 2,4 миллиона. Принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, позволило бы "снизить количество используемых самозанятыми "теневых" сделок", увеличить количество самозанятых и, соответственно, увеличить налоговые поступления в госбюджет.

Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. Так, комитет и кабмин допускают, что расширение круга лиц, применяющих НПД, может привести к снижению доходов бюджетов бюджетной системы страны за счет уменьшения объемов поступлений налогов, от уплаты которых освобождены плательщики НПД, в том числе НДФЛ. Однако источники компенсации таких выпадающих доходов не определены.

Коме того, поскольку НПД введен в порядке эксперимента на срок до 31 декабря 2028 года, предложения об изменении его параметров целесообразно рассматривать на основании анализа результатов эксперимента, считает правительство.

Счетная палата также не видит необходимости повышения предельной величины дохода, дающего право на применение НПД, поскольку в настоящее время количество самозанятых, чей суммарный доход приближен к максимальному пороговому значению, незначительно. Так, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, по состоянию на март только 1,3% самозанятых зарегистрировали доход прошлого года в диапазоне от 2 до 2,4 миллиона рублей.

Помимо этого, Счетная палата обращает внимание, что законодательство о налогах и сборах в целях учета роста цен (инфляционных процессов) для целей применения предельной величины доходов, учитываемых при определении налоговой базы, предусматривает использование коэффициента-дефлятора.