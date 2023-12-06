МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые авиакомпании могут получить чистую прибыль по итогам текущего года в 23,3 миллиарда долларов, что выше июньского прогноза прибыли в 9,8 миллиарда долларов, сообщается в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Российские авиакомпании получат 25 миллиардов рублей субсидий в 2024 году

"Чистая прибыль авиационной отрасли, как ожидается, достигнет 25,7 миллиарда долларов в 2024 году… Это будет несколько выше значения 2023 года, которое, как ожидается, покажет чистую прибыль в 23,3 миллиарда долларов", — сообщает IATA. В июне организация прогнозировала чистую прибыль в 9,8 миллиарда в 2023 году после трех лет чистого убытка подряд.

Общая выручка за следующий год при этом составит 964 миллиарда долларов, прогнозирует IATA, что будет на 7,6% больше ожидаемых в текущем году 896 миллиардов. В июне IATA прогнозировала выручку на 2023 год в 803 миллиарда.

Операционная прибыль составит 49,3 миллиарда долларов в 2024 году против 40,7 миллиарда в текущем году (выше ожидавшихся в июне 22,4 миллиарда). А расходы в то же время поднимутся на 6,9% год к году, до 914 миллиардов долларов в 2024 году с 855 миллиардов в 2023 году, говорится в сообщении.

Кроме того, IATA ожидает, что в 2024 году путешествия совершат около 4,7 миллиарда человек, что может стать новым рекордом после допандемийного уровня в 4,5 миллиарда в 2019 году. Грузоперевозки, полагает IATA, достигнут 58 миллионов тонн в 2023 году и 61 миллиона тонн в 2024 году.