МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Портфель ипотеки российских банков в третьем квартале 2023 года увеличился на рекордные 10,8% после роста на 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование — на 5,9% после 4,5%, сообщает ЦБ РФ. ЦБ спрогнозировал уровень прибыли банковского сектора

"Кредитование в III квартале ускорилось во всех сегментах, однако в конце года возможно замедление. Розничное кредитование продолжало ускоряться: портфель ипотеки увеличился на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование — на 5,9% после 4,5%. Однако в IV квартале мы ожидаем охлаждения кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что корпоративное кредитование в третьем квартале текущего года выросло на 5,9% (после роста на 3,8% за второй квартал), среди основных факторов — повышенный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам, замещение внешних долгов и рост объемов строительства жилья.

Также корпоративные средства выросли на 5,2% — в основном у экспортеров на фоне подъема цен на энергоресурсы — после оттока во втором квартале (-1,4%), а прирост средств граждан сезонно замедлился (до +2,9% после +5%).

За третий квартал банковский сектор заработал около 1 триллиона рублей, что выше результата второго квартала (0,8 триллиона рублей), за счет активного роста кредитования при расширении процентной маржи, несмотря на повышение ставок.

Результат за девять месяцев составил 2,7 триллиона рублей, а по итогам года прибыль сектора может достичь приблизительно 3,3 триллиона рублей. При этом совокупный доход будет ниже из-за отрицательной переоценки бумаг, отраженной напрямую в капитале, а не в прибыли (0,4 триллиона рублей за десять месяцев 2023 года).