МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Администрации президента США Джо Байдена возможно придется сократить предлагаемую помощь Украине, чтобы получить поддержку в Сенате США, заявил агентству РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

Ранее законопроект о предоставлении Киеву и Израилю финансирования в размере 100 миллиардов долларов не прошел процедурное голосование в сенате США, после чего его рассмотрение было заблокировано.

"Есть вариант, что они пересмотрят сумму и договорятся, тем более, что гораздо более жесткую критику этот законопроект встречает в нижней палате. Так что, думаю, что придется чем-то жертвовать, и скорее всего придется жертвовать именно помощью Украине", — отметил Межуев.

Политолог также подчеркнул, что полный отказ Вашингтона от поддержки Киева не планируется, однако вполне вероятно, что финансирование Украины резко сократится.

Разделение пакета финансовой помощи для Израиля и Киева также может стать еще одним сценарием развития событий. "Здесь надо понимать, что это была инициатива верхней палаты республиканцев, согласованная позиция сенаторов — провести совместный законопроект, и вот он провалился, это, конечно, сильнейший удар по двухпартийному консенсусу", — отметил эксперт.