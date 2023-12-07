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2023
https://1prime.ru/finance/20231207/842489860.html
Минфин не изучал покрытие долгов "Почты России" из средств ФНБ
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Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил источник РИА Новости в финансово-экономических... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, новости, минфин рф, "почта россии", долги, фнб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил источник РИА Новости в финансово-экономических кругах.
"В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств ФНБ", — сказал собеседник агентства в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.