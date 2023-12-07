МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ не рассматривает вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил источник РИА Новости в финансово-экономических кругах. Счетная палата в октябре начала проверку "Почты России"

"В Минфине не рассматривают вариант покрытия долгов "Почты России" за счет средств ФНБ", — сказал собеседник агентства в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.