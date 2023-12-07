МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об отмене банковских комиссий при оплате ЖКУ для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Госдума отклонила проект об удвоении максимального дохода для самозанятых

Законопроект был внесен в ГД в 2020 году.

Законом устанавливается запрет для кредитных организаций, платежных агентов, банковских платежных агентов взимать комиссии за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременную или неполную оплату ЖКУ.

Госдума также приняла поправки к закону, согласно которым комиссия не будет взиматься только с физлиц, которые нуждаются в социальной поддержке, их перечень подготовит правительство РФ. Ими также уточняется, что запрет на взимание комиссий не будет распространяться на организации федеральной почтовой связи.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее, как сообщалось в СМИ, Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость направила письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову с просьбой ограничить максимальную комиссию до 0,5% за оплату ЖКХ с УК и ТСЖ, выступающих агентами РСО и принимающих коммунальные платежи от населения. До этого Национальный совет по финансовому рынку направил спикеру ГД Вячеславу Володину отзыв на законопроект об отмене банковских комиссии при оплате ЖКУ, где предложил взимать их с РСО вместо граждан.