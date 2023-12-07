МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что Банк России на заседании в декабре повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов — до 16%, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ЦБ

Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ по итогам 2025 года

"Мы ожидаем, что 15 декабря будет еще один подъем ключевой ставки — на 100 базисных пунктов. Это изменит входящую ключевую ставку 2024 года", — сказал он.

Банк России в конце октября неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.