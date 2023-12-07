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https://1prime.ru/finance/20231207/842491985.html
ВТБ ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
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ВТБ ожидает, что Банк России на заседании в декабре повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов — до 16%, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, новости, втб, ставка банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что Банк России на заседании в декабре повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов — до 16%, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы ожидаем, что 15 декабря будет еще один подъем ключевой ставки — на 100 базисных пунктов. Это изменит входящую ключевую ставку 2024 года", — сказал он.
Банк России в конце октября неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.