МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что Банк России на заседании в декабре повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов — до 16%, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ по итогам 2025 года

"Мы ожидаем, что 15 декабря будет еще один подъем ключевой ставки — на 100 базисных пунктов. Это изменит входящую ключевую ставку 2024 года", — сказал он.

Банк России в конце октября неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15% с 13% годовых, что стало максимумом с мая прошлого года.

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