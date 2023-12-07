МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Первая сделка купли-продажи ЦФА (цифрового финансового актива) заключена в среду на Московской бирже в рамках вторичного обращения, следует из сообщения торговой площадки. Сбербанк примет участие в тестировании цифрового рубля

"Шестого декабря 2023 года на платформе оператора обмена ЦФА Московской биржи была заключена первая сделка купли-продажи с ЦФА в рамках вторичного обращения", — говорится в сообщении.

Речь о выпуске ЦФА, размещенном компанией "Ростелеком" 4 декабря объемом 200 миллионов рублей. Организатором размещения ЦФА выступил Газпромбанк. Покупателем на вторичном рынке стал банк "Дом.РФ".

"Заключение первых сделок с ЦФА на платформе оператора обмена Московской биржи — важный шаг в построении высоколиквидного вторичного рынка цифровых активов для всех категорий клиентов. За последние три месяца мы наблюдаем кратный рост объема рынка ЦФА и ожидаем его дальнейшего роста в следующем году", — прокомментировал директор по цифровым активам Московской биржи Сергей Харинов.

Группа "Московская биржа" получила 3 августа лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО "Московская биржа"). Биржа первой в России получила лицензию оператора обмена и остается единственным оператором обмена на рынке ЦФА.