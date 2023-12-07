МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. По данным экспертов, в ближайшей перспективе монополия крупных западных банков будет подорвана, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил трансформацию мировых экономических отношений

"По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Да и сами они, как мы видим уже, не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них — это точно", — отметил российский лидер в раках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Президент России отметил, что Россия прекратила выплачивать комиссионные Западу после введения ограничений против банковской системы РФ. Путин напомнил, что Запад одним из своих первых решений в прошлом году отключил российские банки от систем Visa и Mastercard.

"Расчет был на то, что это сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи, а следовательно — парализует банковский сектор страны. Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан", — заметил Путин.

Российский лидер заметил, что западная финансовая инфраструктура, основанная на доминировании доллара и использовании системы Swift для расчетов, уже устарела и дискредитировала себя. Он отметил, что эта система успешно заменяется расчетами в национальных валютах, а также современными решениями, такими как блокчейн и цифровые валюты центральных банков. Путин также добавил, что западная финансовая система привыкла к монополии и отсутствию реальных альтернатив.

"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, в современном мире консолидация предпринимателей особенно важна, поскольку такие задачи, как внедрение новых технологий, реализацию инфраструктурных проектов, а также создание альтернативных финансовых инструментов можно решить только в условиях кооперации.

Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.

Ранее сообщалось, что "Россия зовет!" впервые пройдет, в том числе на китайском языке.