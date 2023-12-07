МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Программа долгосрочных сбережений граждан в 2026 году должна вырасти до 1 процента ВВП, заявил президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума ВТБ "Россия зовет!". Путин заявил о росте зарплат и реальных доходов населения

Согласно заявлению российского лидера, с 1 января 2024 года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан.

"Уже по итогам первого года программы долгосрочных сбережений граждан объем таких вложений должен составлять не менее 250 миллиардов. Эта цифра для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1 процента ВВП", — отметил российский лидер.

"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, в современном мире консолидация предпринимателей особенно важна, поскольку такие задачи, как внедрение новых технологий, реализацию инфраструктурных проектов, а также создание альтернативных финансовых инструментов можно решить только в условиях кооперации.

Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.

Ранее сообщалось, что "Россия зовет!" впервые пройдет, в том числе на китайском языке.