2023-12-07T16:31:47+03:00
2023-12-07T16:31:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231207/842496369.html
Набиуллина оценила доходы российской экономики
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Российская экономика не испытывает недостатка в финансовых ресурсах, в месяц она зарабатывает 2,5-3 триллиона рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия... ПРАЙМ, 07.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, цб, эльвира набиуллина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская экономика не испытывает недостатка в финансовых ресурсах, в месяц она зарабатывает 2,5-3 триллиона рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"У нас рост финансовых результатов выше 20%, и в месяц где-то вся экономика зарабатывает 2,5-3 триллиона рублей", — сказала она.
По ее словам, экономика в стране не испытывает недостатка в финансовых ресурсах.
"Недостатка финансов у нас нет. Мы встречаемся не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики — все понимают, что ресурсы есть", — сказала глава регулятора.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.