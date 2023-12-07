МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская экономика не испытывает недостатка в финансовых ресурсах, в месяц она зарабатывает 2,5-3 триллиона рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!". Набиуллина рассказала о выдаче банками средств на приоритетные проекты

"У нас рост финансовых результатов выше 20%, и в месяц где-то вся экономика зарабатывает 2,5-3 триллиона рублей", — сказала она.

По ее словам, экономика в стране не испытывает недостатка в финансовых ресурсах.

"Недостатка финансов у нас нет. Мы встречаемся не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики — все понимают, что ресурсы есть", — сказала глава регулятора.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.