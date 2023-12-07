МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Нефинансовые компании и системно значимые банки поддержали в ноябре вторичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Центробанк ожидает роста рынка ОФЗ в 2024 году

Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в ноябре незначительно повысился – до 50 миллиардов рублей (в октябре – 47,9 миллиарда рублей в день).

"Крупнейшими нетто-покупателями ОФЗ в ноябре стали нефинансовые компании и СЗКО, которые приобрели ценных бумаг на 10,9 и 10,2 миллиарда рублей соответственно. Также ОФЗ покупали физические лица (на 6,4 миллиарда рублей) и НФО за счет собственных средств (на 4,8 миллиарда рублей). Основные нетто-продажи ОФЗ совершили прочие банки (на 19,9 миллиарда рублей) и НФО (на 9,2 миллиарда рублей) в рамках доверительного управления", — говорится в обзоре.

Объем привлеченных Минфином России средств на аукционах в ноябре увеличился – до 324,2 миллиарда рублей по номиналу (в октябре – 155,1 миллиарда рублей), что составило 65% от плановых объемов размещений на четвертый квартал 2023 года. Таким образом, квартальный план размещения ОФЗ к началу декабря был выполнен на 95,8%.

В отличие от предыдущих месяцев, основная часть размещенного в ноябре объема пришлась на ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) – 93,5% ценных бумаг, на ОФЗ с защитой от инфляции – 6,5%. Объемы размещения ОФЗ-ПД в номинальном выражении за ноябрь составили 303,1 миллиарда рублей (в октябре – 61,6 миллиарда рублей). ОФЗ с плавающим купоном, на которые ранее приходилась основная доля на аукционах, не размещались.

"Увеличению объема размещения на аукционах способствовал спрос со стороны НФО в рамках доверительного управления (на их долю пришлось 71,3% всех размещений), которые нарастили спрос на фоне изменения рыночных ожиданий относительно траектории движения ключевой ставки. Также значительный объем размещений выкупили СЗКО – 16,4%", — также говорится в обзоре.