МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк рассматривает возможность размещения своих народных облигаций на платформе Московской биржи "Финуслуги" в первом квартале 2024 года, сообщил директор департамента рынков капитала банка Роберт Смакаев.

"Мы начали процесс, вероятнее всего, в первом квартале 2024 года этот инструмент будет представлен", — сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе, отметив, что запуск проекта возможен лишь в том случае, если банк увидит благоприятную конъюнктуру.

"Мы довольно долго изучали этот инструмент после того, как там Калининградская область начала размещаться, потом МТС видели. Считаем, что эти облигации могут и будут развиваться, потому что есть определенные плюсы для нас как банка-эмитента", — отметил он.

По его словам, это дешевле.

"Ставки по таким облигациям могут быть на уровне банковских депозитов. Соответственно у нас расширяется инвесторская база, и расширяя базу, мы получаем способ добраться до наших возможных, будущих клиентов и предложить им другие продукты банка.

Для того же инвестора в такую бумагу есть определенное преимущество — это возможность вернуть бумагу в любой день по 100% от номинала", — сказал он.