МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Динамика расходов федерального бюджета, по предварительной оценке Минфина РФ, сохраняется на нормальном уровне — за 11 месяцев они увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,7%, до 26,841 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Кабмин ФРГ не смог согласовать бюджет на 2024 год

"Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 11 месяцев 2023 года составил 26 841 миллиард рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% г/г (+4,9% г/г с начала 2 квартала 2023 года)", – говорится в сообщении.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2023 года составил 25 963 миллиарда рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин.

Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 миллиардов рублей, или 0,5% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,5% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

"Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-ноября текущего года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденным в законе о бюджете", — отмечает ведомство.

Минфин сообщает, что в целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в действующем законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в соответствии с нормами бюджетного правила. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", – говорится в сообщении.

"Исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации", — добавляют в Минфине.