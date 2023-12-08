МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Примитивный шантаж" Конгресса США администрацией американского президента Джо Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты, но все же вызывает несколько вопросов, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев пошутил над западной помощью Украине

"Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими", — так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей", — написал он в своем Telegram-канале.

Как напомнил политик, в США ранее "никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада", "страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи". При этом никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО, добавил Медведев.

Зампредседателя Совбеза России полагает, что "хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в адрес" Москвы вызваны перспективой импичмента и проигрыша на выборах, которая маячит перед "АО "Джо, Хантер и партнеры". Байден пожертвует Украиной ради Израиля, заявил эксперт

"Деньги администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь", — заключил Медведев.

Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.