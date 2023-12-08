МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов назвал "Буратино" своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности. Силуанов рассказал о перспективах валютных ограничений

В ходе выставки "Россия" министра спросили, какой его любимый мультфильм по финансовой грамотности, напомнив, что при содействии Минфина для ее повышения уже несколько раз выходили эпизоды с героями "Простоквашино" и "Смешариков".

Силуанов сказал, что сейчас редко смотрит мультики, но все же назвал свой любимый.

"Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа "Буратино". Надо не гнаться за большими деньгами, сразу быстро получить деньги — дерево посадить, на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнеров. Вот, наверное, самое главное", — сказал он.

Министр подчеркнул, что также важно заниматься своим образованием. "Нужно сейчас получить такие знания, а потом эти знания вместе с вашими коллегами (применять — ред.), кстати говоря, коллеги по бизнесу, как правило, это ваши друзья школьные, бывают и по институту, бывают, конечно, и по бизнесу. Но такие искренние друзья и искренние отношения с людьми формируются за школьной скамье или во время учения в университете", — отметил он.

"Поэтому знания, команда и креатив — это, наверное, такие основные составляющие успеха, которые, кстати, были в "Буратино", — заключил Силуанов.