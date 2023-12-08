МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Такси" в декабре направит более 4 миллиардов рублей на привлечение водителей по всей России, что в 1,5 раза больше трат декабря прошлого года, всего для нормализации цен отрасли нужны еще около 80 тысяч водителей, сообщила компания. Юрист объяснил, можно ли заставить такси подешеветь

"В декабре "Яндекс Такси" существенно увеличит совокупные вложения в привлечение водителей в России. Они превысят 4 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2022 года", — рассказали в пресс-службе. В эту сумму включены бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей — к примеру, за выполнение определенного числа поездок или за заказы в отдельной зоне.

Также "Яндекс" откажется от части своей комиссии в пользу водителей — эта мера коснется поездок в особенно загруженные периоды, когда количество заказов такси в разы превышает число водителей, готовых их выполнять. "По оценкам компании, за счет снижения комиссии водители получат больше дохода примерно в 20% всех поездок в декабре и январе", — уточнили в пресс-службе.

По мнению компании, эти меры позволят сделать заработок в такси еще более привлекательным, стимулировать приток новых водителей в отрасль и долгосрочно сдерживать темпы роста цен. "Для нормализации цен отрасли необходимо дополнительно около 80 000 водителей", — отметили в "Яндекс Такси".

В конце ноября компания сообщала, что хочет дополнительно привлечь 30 тысяч водителей в Москве и Московской области для работы в декабре, чтобы сократить нехватку таксистов.