"Яндекс Такси" направит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Такси" в декабре направит более 4 миллиардов рублей на привлечение водителей по всей России, что в 1,5 раза больше трат декабря прошлого года, всего для нормализации цен отрасли нужны еще около 80 тысяч водителей, сообщила компания.
"В декабре "Яндекс Такси" существенно увеличит совокупные вложения в привлечение водителей в России. Они превысят 4 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2022 года", — рассказали в пресс-службе. В эту сумму включены бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей — к примеру, за выполнение определенного числа поездок или за заказы в отдельной зоне.
Также "Яндекс" откажется от части своей комиссии в пользу водителей — эта мера коснется поездок в особенно загруженные периоды, когда количество заказов такси в разы превышает число водителей, готовых их выполнять. "По оценкам компании, за счет снижения комиссии водители получат больше дохода примерно в 20% всех поездок в декабре и январе", — уточнили в пресс-службе.
По мнению компании, эти меры позволят сделать заработок в такси еще более привлекательным, стимулировать приток новых водителей в отрасль и долгосрочно сдерживать темпы роста цен. "Для нормализации цен отрасли необходимо дополнительно около 80 000 водителей", — отметили в "Яндекс Такси".
В конце ноября компания сообщала, что хочет дополнительно привлечь 30 тысяч водителей в Москве и Московской области для работы в декабре, чтобы сократить нехватку таксистов.
https://1prime.ru/finance/20231208/842507312.html