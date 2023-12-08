МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк России в пятницу выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь советского кинорежиссера Леонида Гайдая, следует из сообщения в пресс-релизе ЦБ РФ. В Южной Осетии представят памятную монету в честь СВО

"Банк России 8 декабря 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Леонида Гайдая", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 39 миллиметров, тираж — 3 тысячи штук. На ее лицевой стороне расположены надписи: "Российская Федерация", "Банк России" и "2023" и указан номинал монеты — 3 рубля.

На оборотной стороне монеты расположены изображения портрета Леонида Гайдая, держащего на руках любимого питомца, кинокамеры, кинопленки, а также факсимиле подписи и годы его жизни: "1923-1993".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, также напоминает ЦБ.