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2023
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ЦБ выпустит серебряную монету в честь Леонида Гайдая
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Банк России в пятницу выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь советского кинорежиссера Леонида Гайдая, следует из сообщения в пресс-релизе ЦБ... ПРАЙМ, 08.12.2023
финансы, новости, цб, монета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк России в пятницу выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь советского кинорежиссера Леонида Гайдая, следует из сообщения в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Банк России 8 декабря 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Леонида Гайдая", — говорится в сообщении.
Диаметр монеты — 39 миллиметров, тираж — 3 тысячи штук. На ее лицевой стороне расположены надписи: "Российская Федерация", "Банк России" и "2023" и указан номинал монеты — 3 рубля.
На оборотной стороне монеты расположены изображения портрета Леонида Гайдая, держащего на руках любимого питомца, кинокамеры, кинопленки, а также факсимиле подписи и годы его жизни: "1923-1993".
Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, также напоминает ЦБ.