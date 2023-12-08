МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность в том, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями, об этом он заявил в ходе лекции на выставке "Россия". ЦБ и Минфин протестируют цифровой рубль для ряда бюджетных расходов

Банк России 15 августа запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. А в первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".

"Эта технология (цифровой рубль — ред.) развивается и будет развиваться. В следующем году уверен, что мы можем все попробовать открыть цифровой кошелек и иметь возможность платить в уже новой валюте. Это такой же рубль, он так же может обмениваться и на обычный "кэш" (наличные деньги — ред.), и на безналичные рубли… Это еще одна сущность нашего крепкого российского рубля", — сказал он.

Глава Минфина также напомнил, что Минфин и Центробанк РФ в следующем году протестируют использование цифрового рубля для ряда бюджетных расходов. Ранее об этом министр говорил в конце ноября. Тогда же он отметил, что Казначейство уже получило соответствующее поручение.

"Нам, "бюджетникам", он очень интересен, потому что цифровой рубль не утащишь, цифровой рубль имеет четкое целеполагание и мы знаем, что если рубль направлен, условно говоря, на выплату маткапитала, то на маткапитал он будет потрачен, и ни на какие другие цели. Здесь нет никаких махинаций и ухищрений, которые иногда бывают", — также отметил министр.

Однако он отметил, что для обычных граждан есть и некоторые минусы — например, на цифровом рубле "нельзя заработать". Хотя, по его словам, есть и значительные плюсы, среди которых возможность в будущем делать переводы почти без комиссий и заключать смарт-контракты.