МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк России намерен продолжать пилотировать цифровой рубль минимум до конца 2024 года, а может и дольше при необходимости, при этом все операции для населения будут бесплатными, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Силуанов рассказал, когда россияне смогут платить цифровыми рублями

Министр финансов России Антон Силуанов ранее в пятницу выразил уверенность, что в следующем году все смогут попробовать открыть цифровой кошелёк, чтобы платить цифровыми рублями.

"Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным. Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот", — сообщил регулятор.

Также ЦБ напомнил, что еще в августе утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями: любые операции с ними для граждан (открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы) будут проводиться бесплатно.

"Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы – одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться – наличными, безналичными или цифровыми деньгами – в зависимости от своего желания", — указали в ЦБ.

В то же время для бизнеса комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными — 0,3%. Это в разы меньше, чем комиссии за прием платежей по картам, и даже ниже комиссий системы быстрых платежей, заключил регулятор.