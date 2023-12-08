МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан, чтобы максимально перевести ее в электронную форму. Каждый пятый россиян может стать банкротом

"Правительству Российской Федерации обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях ее перевода в электронную форму и исключения необходимости получения гражданами документов и справок на бумажном носителе. Срок — 1 августа 2024 года", — указано в перечне поручений президента, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину поручено "обеспечить широкое информирование населения о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства граждан", в том числе с использованием портала госуслуг.

В ноябре в Госдуму внесли проект об увеличении выплат для сотрудников предприятий, проходящих процедуру банкротства, с 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Данный законопроект позволит вернуть гражданам заработанные ими деньги в случае банкротства предприятия.