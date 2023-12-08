2023-12-08T18:09:53+03:00
2023-12-08T18:09:53+03:00
2023-12-08T18:09:53+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231208/842513136.html
Путин поручил до августа "оцифровать" процедуру банкротства
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан, чтобы максимально перевести ее в электронную форму... ПРАЙМ, 08.12.2023
финансы, новости, россия, суд, банкротство, цифровизация
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/32/832463262.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/32/832463262.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/32/832463259.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/32/832463259.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/32/832463256.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/32/832463256.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231130/842417754.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан, чтобы максимально перевести ее в электронную форму.
"Правительству Российской Федерации обеспечить доработку процедуры внесудебного банкротства граждан в целях ее перевода в электронную форму и исключения необходимости получения гражданами документов и справок на бумажном носителе. Срок — 1 августа 2024 года", — указано в перечне поручений президента, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.
Кроме того, кабмину поручено "обеспечить широкое информирование населения о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства граждан", в том числе с использованием портала госуслуг.
В ноябре в Госдуму внесли проект об увеличении выплат для сотрудников предприятий, проходящих процедуру банкротства, с 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Данный законопроект позволит вернуть гражданам заработанные ими деньги в случае банкротства предприятия.