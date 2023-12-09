ТЕГЕРАН, 9 дек — ПРАЙМ. Тегеран сыграет более активную роль в дедолларизации после вступления страны в БРИКС 1 января 2024 года, заявил в интервью агентству Nour News посол Ирана в России Казем Джалали. Россия и Иран активно сотрудничают во всех сферах экономики, отметил Путин

Он отметил, что мир движется к дедолларизации, как страны используют свои нацвалюты, так и международные организации стремятся создавать новые валюты для использования их в сделках.

"Эту идею сейчас серьезно обсуждают в БРИКС, и учитывая, что мы (Иран — ред.) присоединимся к БРИКС 1 января, мы сможем сыграть более активную роль в дедолларизации", — процитировало агентство слова дипломата.

Посол также отметил, что сейчас 60% торговли между Ираном и Россией осуществляется в нацвалютах.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.