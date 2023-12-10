МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Южная Корея и Индонезия договорились начать использовать национальные валюты в двусторонней торговле с 2024 года, говорится в совместном заявлении центральных банков двух стран. Сеул намерен усилить сотрудничество с США и Японией в сфере полупроводников

"Банк Индонезии (БИ) и Банк Кореи (БК) на полях двусторонней встречи высокого уровня в Индонезии 10 декабря 2023 года объявили об очередной вехе (сотрудничества) по продвижению более широкого использования местных валюты в двусторонних транзакциях. В ходе встречи БИ и БК договорились в качестве первого шага создать рабочую инструкцию для схемы транзакций в местных валютах… Эта схема, которую планируется ввести в работу в 2024 году, поможет упростить расчеты по торговым сделкам между Индонезией и Кореей в их местных валютных, снижая влияние валютных рисков и издержки для бизнеса и других участников", — говорится в заявлении, опубликованном южнокорейским центробанком.

В заявлении отмечается, что Южная Корея и Индонезия смогут напрямую устанавливать курсы национальных валют друг к другу, что не только простимулирует двустороннюю торговлю за счет сокращения рисков и издержек, но и позволит развивать финансовые рынки в местных валютах. Глава индонезийского ЦБ Перри Варджиё назвал эту инициативу стратегической, заявив, что она поможет повысить эффективность транзакций, укрепит макроэкономическую стабильность и финансовое сотрудничество двух стран. Его южнокорейский коллега Ли Чхан Ён, в свою очередь, отметил, что Индонезия играет ведущую роль в глобальной цепочке поставок в сфере акуммуляторов для электромобилей, в связи с чем интерес южнокорейского бизнеса к этой стране растет.

"Благодаря успешному опыту Индонезии по внедрению схемы транзакций в местных валютах с рядом других стран за последние несколько лет можно ожидать, что (аналогичная) схема между Кореей и Индонезией также будет успешно реализована и запущена. Оба центральных банка обязуются приложить максимум усилий, чтобы достичь этой цели", — заявил Ли Чхан Ён.

Нынешнее решение по созданию рабочей инструкции для схемы транзакций в местных валютах принято в развитие соответствующего меморандума о взаимопонимании, заключенного центробанками Южной Кореи и Индонезии в мае этого года.