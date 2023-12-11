МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. США и Евросоюз могут перестать оказывать Владимиру Зеленскому финансовую поддержку к концу этой недели, передает газета Financial Times. "Тебе не нужен гинеколог". В Сети резко ответили на заявление Зеленского

Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.

Кроме того, Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

Ранее в воскресенье, 10 декабря, послы европейских стран более 14 часов обсуждали вопрос финансирования Киева. Согласно источникам, по итогам переговоров разногласия по реструктуризации бюджета сохранились. FT писала, ссылаясь на венгерских официальных лиц, что многие страны поддерживают позицию Будапешта.

"Зеленский может закончить эту неделю тем, что увидит, как два его самых важных союзника откажутся от возобновления финансовой помощи", — сообщает газета.