МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о моратории на принудительное взыскание денежных средств с госпредприятий новых регионов по обязательствам, возникшим у них до вхождения в состав России, он доступен в думской электронной базе. Госдума отменила двойной НДС при продажах подержанных машин

"Законопроектом предлагается установить запрет до 1 января 2026 года на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года, за исключением обязательств по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, требованиям о компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также законопроектом устанавливается, что не подлежат принудительному исполнению обязательства по кредитам перед юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины и обладающими в соответствии с законодательством Украины правом на основании лицензии (разрешения) выдавать кредиты, отмечается в пояснительной записке.

"Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О применении положений Федерального закона "Об исполнительном производстве" на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области" повлечет положительную динамику интеграции новых субъектов Российской Федерации", — подчеркивают авторы законопроекта.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.