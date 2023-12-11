МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Госдуме выступили с предложением освободить жителей новых российских регионов от выплат кредитов, которые они брали на Украине. Соответствующий законопроект размещен на сайте нижней палаты парламента.

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Согласно документу, отменяется принудительное исполнение обязательств по кредитам перед юрлицами, зарегистрированными на территории Украины.

Также предлагается ввести запрет на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий новых регионов по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года, на срок до 1 января 2026 года. При этом исключением являются выплаты по потере кормильца, выходные пособия и оплата труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также некоторых других аналогичных категорий выплат.

Отмечается, что реализация указанной меры не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.