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2023
https://1prime.ru/finance/20231211/842525465.html
Жителей новых регионов предложили освободить от выплаты украинских кредитов
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В Госдуме выступили с предложением освободить жителей новых российских регионов от выплат кредитов, которые они брали на Украине. Соответствующий законопроект размещен на сайте... ПРАЙМ, 11.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Госдуме выступили с предложением освободить жителей новых российских регионов от выплат кредитов, которые они брали на Украине. Соответствующий законопроект размещен на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, отменяется принудительное исполнение обязательств по кредитам перед юрлицами, зарегистрированными на территории Украины.
Также предлагается ввести запрет на принудительное исполнение документов о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий новых регионов по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года, на срок до 1 января 2026 года. При этом исключением являются выплаты по потере кормильца, выходные пособия и оплата труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также некоторых других аналогичных категорий выплат.
Отмечается, что реализация указанной меры не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.