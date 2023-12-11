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2023
https://1prime.ru/finance/20231211/842528013.html
Еврокомиссия 12 декабря утвердит предложение по активам Банка Росии
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Еврокомиссия в ходе заседания коллегии еврокомиссаров во вторник, 12 декабря, утвердит предложение "по иммобилизации доходов от активов Центробанка России", сообщил официальный... ПРАЙМ, 11.12.2023
финансы, новости, цб рф, еврокомиссия, замороженные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия в ходе заседания коллегии еврокомиссаров во вторник, 12 декабря, утвердит предложение "по иммобилизации доходов от активов Центробанка России", сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Коллегия утвердит предложение по иммобилизации доходов от активов Центробанка России", — сказал он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры союза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По его словам, есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед для возможности использовать часть средств — вероятно, доходов — для финансовой поддержки Украины.