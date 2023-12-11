БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия в ходе заседания коллегии еврокомиссаров во вторник, 12 декабря, утвердит предложение "по иммобилизации доходов от активов Центробанка России", сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. В ЕС раскрыли судьбу замороженных российских активов

"Коллегия утвердит предложение по иммобилизации доходов от активов Центробанка России", — сказал он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры союза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По его словам, есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед для возможности использовать часть средств — вероятно, доходов — для финансовой поддержки Украины.