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2023
https://1prime.ru/finance/20231212/842535687.html
Две немецкие компании попросили кабмин компенсацию за инвестиции в Россию
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Siemens Mobility и Volkswagen Bank запросили в правительстве Германии компенсацию потерь, связанных с инвестициями в Россию, рассказали в информационном агентстве DPA. "Из-за... ПРАЙМ, 12.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, германия, volkswagen bank, siemens mobility
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Siemens Mobility и Volkswagen Bank запросили в правительстве Германии компенсацию потерь, связанных с инвестициями в Россию, рассказали в информационном агентстве DPA.
"Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile, и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA", — сообщает агентство.
Также представитель Siemens Mobile отметил, что инвестиции компании в России были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства ФРГ. В свою очередь представитель Volkswagen Bank не прокомментировал поданную в правительство заявку.
Ранее сообщалось, что энергетический концерн Wintershall Dea также подавал подобную заявку в правительство.
Siemens Mobility является подразделением немецкого концерна Siemens AG. Производит железнодорожную технику, трамваи, локомотивы, системы автоматизации для железных дорог и городского рельсового транспорта, системы для сортировки писем и корреспонденции, оборудование для аэропортов.
Volkswagen Bank — дочерний банк автомобильной компании Volkswagen.