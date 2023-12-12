МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Siemens Mobility и Volkswagen Bank запросили в правительстве Германии компенсацию потерь, связанных с инвестициями в Россию, рассказали в информационном агентстве DPA. Siemens объяснил свое сотрудничество с Россией по АЭС в Венгрии

"Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile, и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA", — сообщает агентство.

Также представитель Siemens Mobile отметил, что инвестиции компании в России были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства ФРГ. В свою очередь представитель Volkswagen Bank не прокомментировал поданную в правительство заявку.

Ранее сообщалось, что энергетический концерн Wintershall Dea также подавал подобную заявку в правительство.

Siemens Mobility является подразделением немецкого концерна Siemens AG. Производит железнодорожную технику, трамваи, локомотивы, системы автоматизации для железных дорог и городского рельсового транспорта, системы для сортировки писем и корреспонденции, оборудование для аэропортов.

Volkswagen Bank — дочерний банк автомобильной компании Volkswagen.