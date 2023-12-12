МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда поддержал изменения в Налоговый кодекс (НК), направленные на интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. ЦБ и Минфин протестируют цифровой рубль для ряда бюджетных расходов

Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду.

В НК законодательно вводится понятие "счет цифрового рубля", который будет являться отдельным видом банковского счета. В связи с этим порядок налогообложения операций с ним будет аналогичен порядку налогообложения операций с банковским счетом. При этом от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, переводами (перечислениями) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.

В целях исчисления НДФЛ датой фактического получения дохода будет считаться день перечисления цифровых рублей на счет. Для определения налога на прибыль, когда организация осуществляет доходные или расходные операции с использованием счета цифрового рубля, закон предусматривает порядки признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе.

Закон также допускает приостановку налоговыми органами операций по счетам цифрового рубля, открытым на соответствующей платформе. Порядок информирования операторов платформы цифрового рубля о приостановлении таких операций будет устанавливать ФНС России по согласованию с ЦБ РФ.

Одновременно устанавливаются обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля и его ответственность за их несоблюдение. Кроме того, допускается обращение взыскания на цифровые рубли при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств. Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.