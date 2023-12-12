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2023-12-12T12:04:11+03:00
2023-12-12T12:04:11+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231212/842537821.html
Украина не знает, где взять деньги на конфликт, пишет СМИ
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Киев пытается понять, где взять средства на конфликт при отказе Запада от помощи, говорится в статье Bloomberg "У Киева заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией"... ПРАЙМ, 12.12.2023
финансы, новости, украина, россия, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Киев пытается понять, где взять средства на конфликт при отказе Запада от помощи, говорится в статье Bloomberg "У Киева заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией".
"Законодатели в Киеве пытаются понять, как они могут финансировать военные усилия Украины, если ее союзники не предоставят обещанную помощь. Варианты сопряжены с рисками", — сказано в материалах.
Отмечается, что в качестве возможных вариантов Киев рассматривает увеличение налоговых поступлений, что станет проблемой для разрушенной экономики, сократить расходы для населения, печатать больше денег.
Кроме того, украинские власти предложили девальвировать гривну, что, по мнению главы Минфина страны Сергея Марченко, приведет к негативным последствиям.
Украинский министр подчеркнул Bloomberg, что Киев продолжит информировать ЕС и США о финансовых потребностях на 2024 год. По его словам, поддержка Запада имеет решающее значение.