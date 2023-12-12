МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия оценивает, что налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 миллиардов евро (более 16 миллиардов долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК, с которым оно ознакомилось. В МВФ заявили о сохранении нейтралитета в отношении замороженных активов РФ

Согласно агентству, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, например, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Отмечается, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных активов РФ будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.

"Исходя из текущих предположений по процентным ставкам, ЕС оценивает, что налогооблагаемые доходы могут достичь 15 миллиардов евро (более 16 миллиардов долларов — ред.) в течение следующих четырех лет", — отмечает Блумберг со ссылкой на проект документа комиссии.

Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявлял, что Европейская комиссия планирует утвердить и представить во вторник официальное предложение по "иммобилизации доходов от активов Центробанка России".