2023-12-12T14:25:51+03:00
2023-12-12T14:25:51+03:00
2023-12-12T14:25:51+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231212/842539304.html
ЕК оценил налоговую прибыль от российских активов, пишет СМИ
Финансы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейская комиссия оценивает, что налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 миллиардов евро (более 16 миллиардов долларов) в течение следующих... ПРАЙМ, 12.12.2023
финансы, налоги, экономика, новости, замороженные российские активы, налоги, ек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия оценивает, что налогооблагаемая прибыль от замороженных активов РФ составит более 15 миллиардов евро (более 16 миллиардов долларов) в течение следующих четырех лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа ЕК, с которым оно ознакомилось.
Согласно агентству, план ЕК будет включать несколько стадий работы с замороженными активами, например, перевод чистых доходов, полученных от замороженных активов, в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Отмечается, что после вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль от замороженных активов РФ будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками.
"Исходя из текущих предположений по процентным ставкам, ЕС оценивает, что налогооблагаемые доходы могут достичь 15 миллиардов евро (более 16 миллиардов долларов — ред.) в течение следующих четырех лет", — отмечает Блумберг со ссылкой на проект документа комиссии.
Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявлял, что Европейская комиссия планирует утвердить и представить во вторник официальное предложение по "иммобилизации доходов от активов Центробанка России".