МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении с 1 января на региональном уровне инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций при реализации инвестиционных проектов с господдержкой. Госдума отклонила проект о переходе на летнее время

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В субъектах РФ, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в местный бюджет.

Документ был разработан Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина. Он устанавливает единые критерии применения этой льготы на региональном уровне и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение технологического суверенитета РФ, пояснял в июле премьер-министр Михаил Мишустин.

Закон с 1 января 2024 года дает право организациям, реализующим инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ или соответствующие критериям кабмина РФ, получить по решению региональных властей инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. При этом организации, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений, не получат права на вычет.

Обязательным условием применения вычета станет заключение инвестиционного соглашения между инвестором и региональными властями. В состав вычета можно будет гарантированно включить до 25% капитальных затрат, и ставка налога на прибыль в региональный бюджет составит не более 10%. Вычет будет применяться в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее пяти лет с даты заключения инвестиционного соглашения.

В соответствии с предложениями бизнеса, вычет будет предоставляться без установления требования к налогоплательщикам о ведении раздельного учета или создании проектной компании, поясняли в Минэкономразвития.