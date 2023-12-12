МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Росфинмониторинг запустил систему мониторинга за продажей валютной выручки крупнейшими экспортерами, компании выполняют свои обязанности, у службы больших нареканий нет, заявил РИА Новости статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. ЦБ оценил объем проданной экспортерами валютной выручки

Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны, в том числе, мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

"Что касается мониторинга за продажей валютной выручки, то функционал такой на Росфинмониторинг возложен. Он обеспечен штатной численностью, назначены уполномоченные в компаниях-экспортерах, с ними выстроена коммуникация. Постоянно осуществляется мониторинг по собственной методике ведомства. Поэтому процесс запущен, работа идёт… система работает", — сказал Негляд в кулуарах круглого стола "Криптовалюта и будущее цифровых финансов".

Он добавил, что пока оценивать результаты рано. "В целом можно сказать, что экспортеры, определенные в указе, с момента его вступления в силу приступили к выполнению этих обязанностей, мы за этим следим. Пока больших нареканий нет", — уточнил статс-секретарь Росфинмониторинга.

"Система находится в стадии запуска, то есть на данном этапе оцениваем положительно", — заключил Негляд.