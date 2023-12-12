МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, обязывающий с 1 марта российских экспортеров предоставлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах своих "дочек", в том числе зарубежных, на рассмотрение Думы его планируется вынести 14 декабря. Росфинмониторинг начал следить за продажей валютной выручки экспортерами

Документ уточняет порядок представления резидентами — субъектами внешнеэкономической деятельности — в ЦБ информации об активах и обязательствах, номинированных или подлежащих оплате в иностранных валютах в пользу нерезидентов, для более полной оценки валютных рисков в условиях международных санкций.

В закон "О валютном регулировании и валютном контроле" вносятся изменения, которые обязывают резидентов с 1 марта (а не с 1 января, как первоначально предполагалось) 2024 года, предоставлять ЦБ информацию не только о своих валютных активах и обязательствах, но и о подобных активах и обязательствах дочерних хозяйственных обществ, в том числе находящихся за пределами России (при их наличии).

Эти изменения, согласно пояснительной записке, направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка.

При этом унифицируются требования к составлению и представлению резидентами-экспортерами информации о валютных активах и обязательствах на консолидированной основе. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации должен будет устанавливать своим нормативным актом Банк России по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ.

При этом исключаются обязанность ЦБ размещать на своем официальном сайте перечень экспортеров, которые предоставляют ему соответствующую информацию. Банк России сам будет устанавливать порядок информирования резидентов об их включении в этот перечень.