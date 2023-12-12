МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Использование цифрового рубля в бюджетном процессе будет приоритетным, сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на круглом столе "Криптовалюта и будущее цифровых финансов". В Совфеде одобрили интеграцию цифрового рубля в налоговую систему

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты. А ранее во вторник бюджетный комитет Совета Федерации поддержал изменения в Налоговый кодекс (НК), направленные на интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и контроля. Сенаторы планируют рассмотреть документ в среду.

"Мы также сейчас совместно с Центральным банком и Федеральным казначейством обсуждаем конкретные возможные "пилоты" (эксперименты — ред.) в рамках использования цифрового рубля в бюджетном процессе — это приоритет, который тоже перед нами поставило руководство, мы понимаем, что цифровизация движется в сторону использования таких продуктов, поэтому и бюджетный процесс тоже не должен отставать", — указал Чебесков.

Также, по его словам, как только Минфин заговорил об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, к нему сразу стали поступать довольно много обращений, в том числе от субъектов РФ, которые готовы участвовать в этом. "То есть у нас в целом финансовая система готова к таким нововведениям", — заключил он.